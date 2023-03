WTA Miami 2023 | Elena Rybakina vola in Finale e attende il nome della sua avversaria

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 marzo 2023) Sono arrivati gli ultimi responsi di questa giornata del WTA1000 di. Sul cementoFlorida, definito il quadrosituazione relativamente alla seconda semie alla prima finalista di questo torneo. Missione compiuta per Petra Kvitova (n.12 del ranking). La mancina ceca si è imposta nella sfida valida per i quarti contro la russa Ekaterina Alexandrova (n.18 del ranking). La testa di serie n.16 del torneo è riuscita a spuntarla al termine di un confronto serrato, sullo score di 6-4 3-6 6-3 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Per Kvitova un risultato importante che dà seguito all’ottima settimana disputata in Florida, in vista del prossimo incontro con la grande sorpresa di questo torneo, la rumena Sorana Cirstea, capace di battere la n.2 del mondo (vincitrice degli Australian Open), ...