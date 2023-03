Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianchi_29 : @Nicola89144151 Da segnalare la finale dei mondiali maschili di curling (tra l’8 e il 9), il WTA 1000 di Charleston… - ProCozzo : @BroginiAlessio Se vince charleston . Finale wta 500 a charleston Raducanu Rybakina. Per me il gioco Raducanu è di… -

PROGRAMMA E COPERTURA2502023 SUPERTENNIS Lunedì 3 aprile - LIVE alle ore 16.00, 17.00 e 19.15 (primo turno) Martedì 4 aprile - REPLICA alle ore 09.00 e LIVE alle ore 01.00, 03.00, ...Prima del rientro in Europa, la toscana giocherà il500 disu terra verde, dal 3 al 9 aprile. L'impegno in Billie Jean King Cup contro la Slovacchia (14 - 16 aprile a Bratislava su ...Prima del rientro in Europa, la toscana giocherà il500 disu terra verde, dal 3 al 9 aprile. L'impegno in Billie Jean King Cup contro la Slovacchia (14 - 16 aprile a Bratislava su ...

Wta Charleston 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming SPORTFACE.IT

Elina Svitolina will launch her comeback from maternity leave at next week’s Credit One Charleston Open as a wildcard and the latest news is that the Ukrainian will continue her season at an ITF ...Russian and Belarusian players are barred from the Billie Jean King Cup, formerly the Fed Cup, this year. The tournament in Portugal will be played on clay courts. The WTA Credit One Charleston Open ...