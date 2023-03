Wta Bogota 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il, le, gli, latv edel WTA 250 di(Colombia), torneo di scena da lunedì 3 a domenica 9 aprile sulla terra rossa della città sudamericana. La prima testa di serie è la belga Elise Mertens. Dietro di lei la veterana tedesca Tatjana Maria, semifinalista in carica di Wimbledon. Presenti anche la spagnola Sara Sorribes Tormo, l’argentina Nadia Podoroska, la svedese Rebecca Peterson, la slovena Tamara Zidansek e l’ucraina Dayana Yastremska. Riflettori puntati pure sull’altra iberica Nuria Parrizas Diaz e sulla russa Kamilla Rakhimova. Per l’Italia saranno ai nastri di partenza Sara Errani e Lucrezia Stefanini, che a gennaio si è messa in luce superando le qualificazioni agli Australian Open per poi fermarsi solamente al ...

... n.133 del ranking, nella notte italiana ha liquidato al secondo turno per 62 62 , in un'ora e 24 minuti di gioco, la spagnola Aliona Bolsova, n.81, ribadendo l'esito dell'unico precedente con la ...La prossima notte in Italia impegno di secondo turno per Sara Errani: la 35enne di Massa Lombarda, n.99e settima testa di serie, dopo il netto successo dell'esordio sull'elvetica In - Albon, n.La prossima notte in Italia impegno di secondo turno per Sara Errani: l a 35enne di Massa Lombarda, n.99e settima testa di serie, dopo il netto successo dell'esordio sull'elvetica In - Albon, ...

ENTRY LIST Wta Bogotà 2023: partecipanti e ITALIANE presenti SPORTFACE.IT

Prosegue la corsa di Sara Errani nel 'San Luis Potosi Open', torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che sidisputa sui campi ...María Camila Osorio, mejor tenista colombiana en la actualidad, se perderá la serie del Grupo I América de la Billie Jean King Cup, la cual se disputará entre el 11 y 15 de abril en la Corporación Rec ...