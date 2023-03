WIVA | Info & card finale “Massimo Impatto 2023”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 31 marzo 2023) Lee ladi “”, in programma Sabato 1° Aprile a Bastiglia (MO):Sabato 1° Aprile – Bastiglia (MO)Polivalente Forum – Viale Don Giovanni Minzoni, 1Inizio Show Ore 20.30 –line Biglietti QUI Campione d’ItaliaShock (c) Vs Luke Zero Campione delle RegioniManuel Majoli (c) Vs Rosselfie Campioni di CoppiaPsycho Rhapsody (Jacob; Merak) (c) Vs Team Extreme (Anarchy Gaze; Fenice Rossa) Campionessa d’ItaliaMary Cooper (c) Vs Lara Wild No DQ MatchOnorevole Malacarne Vs Gargoyle Tag Team ...