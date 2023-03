Wimbledon torna ad aprire a russi e bielorussi: “Solo come atleti neutrali e alle nostre condizioni” (Di venerdì 31 marzo 2023) Wimbledon torna ad aprire le porte ad atleti russi e bielorussi. Ma con delle condizioni precisi e insindacabili. Lo fa sapere, attraverso un comunicato stampa, l’organizzazione del terzo slam stagionale che quest’anno si svolgerà dal 3 al 16 luglio. “La nostra attuale intenzione è di accettare le iscrizioni di giocatori russi e bielorussi, a condizione che gareggino come atleti “neutrali” e rispettino le condizioni appropriate – si legge nel comunicato ufficiale – Queste proibiranno le espressioni di sostegno all’invasione russa in varie forme e vieteranno l’ingresso di giocatori che ricevono finanziamenti dagli stati russi e/o ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023)adle porte ade bielo. Ma con delleprecisi e insindacabili. Lo fa sapere, attraverso un comunicato stampa, l’organizzazione del terzo slam stagionale che quest’anno si svolgerà dal 3 al 16 luglio. “La nostra attuale intenzione è di accettare le iscrizioni di giocatorie bielo, a condizione che gareggino” e rispettino leappropriate – si legge nel comunicato ufficiale – Queste proibiranno le espressioni di sostegno all’invasione russa in varie forme e vieteranno l’ingresso di giocatori che ricevono finanziamenti dagli statie/o ...

