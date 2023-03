Whatsapp, l’app di messaggistica sta diventando la sosia di Telegram (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it La versione Beta di Whatsapp per iPhone ha rivelato alcune interessanti novità per l’app di messaggistica più famosa e diffusa al mondo. Tra le funzioni in arrivo, spiccano in particolar modo i videomessaggi, che seguiranno un modello simile a quello adottato da Telegram. Whatsapp: tutte le novità in arrivo I videomessaggi funzioneranno in modo simile alle note vocali, uno degli strumenti più apprezzati dagli utenti per comunicare rapidamente. Gli utenti potranno registrare un video della durata massima di 60 secondi tenendo premuto un nuovo tasto dedicato. Una volta inviato il messaggio, il destinatario potrà riprodurlo automaticamente. La crittografia end-to-end garantirà un alto livello di sicurezza durante lo scambio di messaggi, proteggendo i dati da accessi non autorizzati. I ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it La versione Beta diper iPhone ha rivelato alcune interessanti novità perdipiù famosa e diffusa al mondo. Tra le funzioni in arrivo, spiccano in particolar modo i videomessaggi, che seguiranno un modello simile a quello adottato da: tutte le novità in arrivo I videomessaggi funzioneranno in modo simile alle note vocali, uno degli strumenti più apprezzati dagli utenti per comunicare rapidamente. Gli utenti potranno registrare un video della durata massima di 60 secondi tenendo premuto un nuovo tasto dedicato. Una volta inviato il messaggio, il destinatario potrà riprodurlo automaticamente. La crittografia end-to-end garantirà un alto livello di sicurezza durante lo scambio di messaggi, proteggendo i dati da accessi non autorizzati. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Whatsapp, l'app di messaggistica sta diventando la sosia di Telegram - - Io_e_basta__ : Quando le mamme dell'asilo approdano su Telegram non ti resta che cancellare l'app! Ma seguo un sacco di gruppi int… - AndCamerino : WhatsApp sta implementando e studiando nuovi ed esclusivi strumenti per rendere ancora più piacevole e completa l’e… - lorydlsantosays : ceh io ormai le notifiche di whatsapp le vedo solo se apro l’app non é possibile una roba del genere - 24h_Tecnologia : WhatsApp a lavoro sull'implementazione delle chat audio: Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando sull'impleme… -