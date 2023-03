WhatsApp, arrivano aggiornamenti FAVOLOSI con novità molto richieste (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Il tempo è galantuomo e molto spesso restituisce tutto quello che si cerca. Gli utenti di WhatsApp avevano già pensato durante gli scorsi mesi che qualcosa sarebbe cambiato in positivo, visto che la piattaforma aveva annunciato un insieme di grandi aggiornamenti che non avrebbero fatto altro che aumentare la distanza con la concorrenza. Ricordiamo infatti che Telegram sto cercando di arrivare ai livelli della piattaforma colorata di verde, aggiungendo sempre più utenti tra le proprie fila. Ora come ora raggiungere WhatsApp risulta praticamente impossibile, visto che si tratta di un’applicazione con più di 2 miliardi di utenti in giro per i 60 paesi del mondo. Allo stesso tempo c’erano dei punti critici che gli utenti non hanno fatto altro che sottolineare più volte, fino a farli risolvere. Gli ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Il tempo è galantuomo espesso restituisce tutto quello che si cerca. Gli utenti diavevano già pensato durante gli scorsi mesi che qualcosa sarebbe cambiato in positivo, visto che la piattaforma aveva annunciato un insieme di grandiche non avrebbero fatto altro che aumentare la distanza con la concorrenza. Ricordiamo infatti che Telegram sto cercando di arrivare ai livelli della piattaforma colorata di verde, aggiungendo sempre più utenti tra le proprie fila. Ora come ora raggiungererisulta praticamente impossibile, visto che si tratta di un’applicazione con più di 2 miliardi di utenti in giro per i 60 paesi del mondo. Allo stesso tempo c’erano dei punti critici che gli utenti non hanno fatto altro che sottolineare più volte, fino a farli risolvere. Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... INPS_it : ?? #Attenzione! #INPS a oggi non ha profili istituzionali attivi sulle piattaforme di messaggistica istantanea (… - tecnoandroidit : WhatsApp, arrivano aggiornamenti FAVOLOSI con novità molto richieste - - mariaritafdm : RT @INPS_it: ?? #Attenzione! #INPS a oggi non ha profili istituzionali attivi sulle piattaforme di messaggistica istantanea (#WhatsApp, #Te… - isoni_susanna : RT @INPS_it: ?? #Attenzione! #INPS a oggi non ha profili istituzionali attivi sulle piattaforme di messaggistica istantanea (#WhatsApp, #Te… - misiagentiles : RT @INPS_it: ?? #Attenzione! #INPS a oggi non ha profili istituzionali attivi sulle piattaforme di messaggistica istantanea (#WhatsApp, #Te… -