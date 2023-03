Welcome to Derry | Bill Skarsgård sarà nella serie prequel di IT? La risposta dell' attore

(Di venerdì 31 marzo 2023) L'interprete di Pennywise nei recenti film di ITè o non è coinvoltorealizzazioneto? Scopriamolo. Non abbiamo ancora molti dettagli suto, ladi IT in lavorazione per HBO Max, maSkargård, interprete di Pennywise al cinema, ha rivelato se vi prenderà parte o meno. L'di Hemlock Grove e John Wick 4ha recentemente parlato del suo coinvolgimento nello show ai microfoni di di Bloody Disgusting, ammettendo di non essere attualmente parte del suo sviluppo. "Vedremo cosa riusciranno a inventarsi e cosa faranno con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #WelcomeToDerry - #BillSkarsgård offre un consiglio a chi interpreterà #Pennywise -

Durante un'intervista su Jake's Takes, l'attore ha rivelato di non essere attualmente legato all'imminente spin - off di HBO Max ,To, una serie televisiva prequel che si concentrerà ...Una notizia tristissima arriva da Bill Skarsgard : l'attore che presta la sua immensa espressività a Pennywise non sarà presente nel prequelto. Skarsgard ha affermato di non essere attualmente coinvolto nei progetti dito, le serie TV targata HBO Max che esplorerà le origini di Pennywise , l'iconico ...toè la nuova serie che riporterà sugli schermi televisivi l'universo creato da Stephen King e l'attore Bill Skarsgård ha ora parlato della possibilità di riprendere il ruolo di ...

Bill Skarsgård conferma che non riprenderà il ruolo di Pennywise in ... Cinefilos.it

Derry City were comfortable winners over Shelbourne in last ... Cork City v Drogheda United, Turner's Cross, 7.45pm Cork City welcome Drogheda to Turner's Cross and while it's probably still too early ...Durante un’intervista su Jake’s Takes, l’attore ha rivelato di non essere attualmente legato all’imminente spin-off di HBO Max, Welcome To Derry, una serie televisiva prequel che si concentrerà su ...