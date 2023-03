Week end 1-2 aprile a Firenze e in Toscana | musei gratis | Half Marathon | spettacoli | eventi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Uscite le designazioni del prossimo week end. #Rocchi rimanda subito in prima linea #Chiffi (Var in #RomaSampdoria)… - GiacominoM : Buon pomeriggio buon pranzo buon venerdì buon week end amiche e amici tutto bene spero di si - Vale22046 : @DavLucia Buongiorno e buon week end a te carissima Lucia, felicità e serenità con un abbraccio grande ?????? - Buurtton : Avere oltrepassato i 30 è rispondere a 'che fai questo week end?' con 'do l'esame del master'. - Vale22046 : @Christelquelle Buongiorno Chris ?????? Buon week end di gioia e serenità ???????? -

... nel cuore della Svizzera Francese, torna con dueda non perdere, dal 7 al 9 e dal 14 al 16 aprile. Tra i grandi nomi in line up troviamo anche Jamie XX, Fatboy Slim, Loco Dice b2b Seth ...... nel cuore della Svizzera Francese, torna con dueda non perdere, dal 7 al 9 e dal 14 al 16 aprile. Tra i grandi nomi in line up troviamo anche Jamie XX, Fatboy Slim, Loco Dice b2b Seth ...Con i passi che programmiamo di fare, dalle cose che abbiamo provato a scoprire in questo, speriamo diventi una situazione migliore". Una Ferrari da prime 5 posizioni Le ambizioni sul...

Week-end 31 marzo, 1 e 2 aprile 2023: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia IL GIORNO

FIRENZE – Molti spettacoli ed eventi nel Week end a Firenze e in Toscana, fin troppi tutti insieme. Domenica 2 torna l’iniziativa del ministero della Cultura “Domenica al museo”, con musei statali ...Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e Natalino Balasso tornano protagonisti al cinema. Sono al centro delle scene del film “Il ritorno di Casanova”, diretto da Gabriele Salvatores, che approda nelle ...