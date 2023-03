Von der Leyen: Cina partner vitale, tenere comunicazioni aperte (Di venerdì 31 marzo 2023) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 marzo 2023) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : In commissione d’inchiesta, il commissario alla Salute nega spudoratamente il coinvolgimento di Ursula Von der Leye… - ladyonorato : In apertura della #miniplenaria oggi a Bruxelles, celebrazione del 25esimo anniversario dell’accordo di pace fra UK… - Marcozanni86 : L'ambientalismo al caviale. Se non ci credono nemmeno loro, perché dovreste crederci voi? #Michel #UE #Greendeal - tfnews_t : #vonderLeyen: “Cina ha la #responsabilità di una giusta #Pace“ #news #cronaca #esteri #30marzo #UkraineWar #tfnews… - LuigiIvanV : RT @LaVeritaWeb: In commissione d’inchiesta, il commissario alla Salute nega spudoratamente il coinvolgimento di Ursula Von der Leyen nei n… -