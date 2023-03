Vomero, fiaccolata di Pasqua per la pace e coro in chiesa (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato 1° aprile si terrà la consueta fiaccolata di Pasqua per le vie del Vomero organizzato dalla Scuola Scarlatti. Un appuntamento, che si rinnova da 25 anni, che ha come obiettivo di far vivere tutti insieme bambini e bambine, genitori, nonni, e familiari tutti, un momento di aggregazione nel segno di pace, amore, fratellanza. Punto di incontro alle ore 10,30 è il cortile della scuola diretta dalla pedagogista Mariangela Marseglia in via Enrico Alvino dove ad accogliere i partecipanti ci saranno il babbo Pasquale, il coniglio Pasquale e il team di animatori dal nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria. Ai bambini verranno date mantelle e palloncini gialli in rappresentazione della fiaccola. Il corteo percorrerà via Scarlatti verso via ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato 1° aprile si terrà la consuetadiper le vie delorganizzato dalla Scuola Scarlatti. Un appuntamento, che si rinnova da 25 anni, che ha come obiettivo di far vivere tutti insieme bambini e bambine, genitori, nonni, e familiari tutti, un momento di aggregazione nel segno di, amore, fratellanza. Punto di incontro alle ore 10,30 è il cortile della scuola diretta dalla pedagogista Mariangela Marseglia in via Enrico Alvino dove ad accogliere i partecipanti ci saranno il babbole, il conigliole e il team di animatori dal nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria. Ai bambini verranno date mantelle e palloncini gialli in rappresentazione della fiaccola. Il corteo percorrerà via Scarlatti verso via ...

