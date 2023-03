Volley, Serie A1 femminile: battaglia per secondo e quarto posto nella 25ma giornata (Di venerdì 31 marzo 2023) In attesa di vedere se Novara riuscirà a reggere il confronto con le corazzate turche e se Scandicci riuscirà a vincere la seconda Coppa della sua storia, il campionato di Serie A1 femminile si avvicina alla chiusura della regular season con una 25ma giornata ricca di spunti. Il primo verdetto è già stato emesso con largo anticipo ma la Prosecco Doc Imoco Conegliano non si vuole fermare e difficilmente lo farà nella sfida che potrebbe condannare la Balducci Macerata alla retrocessione in Serie A2. Si tratta del più classico dei testa-coda fra la capolista veneta, che ha bisogno di riacquistare fiducia dopo l’inattesa uscita di scena nei quarti di Champions e il fanalino di coda che, con 5 punti da rimontare a 2 turni dalla fine, ha un piede e tre quarti nella categoria ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) In attesa di vedere se Novara riuscirà a reggere il confronto con le corazzate turche e se Scandicci riuscirà a vincere la seconda Coppa della sua storia, il campionato diA1si avvicina alla chiusura della regular season con unaricca di spunti. Il primo verdetto è già stato emesso con largo anticipo ma la Prosecco Doc Imoco Conegliano non si vuole fermare e difficilmente lo faràsfida che potrebbe condannare la Balducci Macerata alla retrocessione inA2. Si tratta del più classico dei testa-coda fra la capolista veneta, che ha bisogno di riacquistare fiducia dopo l’inattesa uscita di scena nei quarti di Champions e il fanalino di coda che, con 5 punti da rimontare a 2 turni dalla fine, ha un piede e tre quarticategoria ...

