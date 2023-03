Vlahovic, è tutto diverso: la Juve può vincere Coppa Italia e Europa League (Di venerdì 31 marzo 2023) La Juventus può seriamente puntare a vincere Coppa Italia ed Europa League e il merito è di un Vlahovic tornato finalmente ai suoi livelli. Generalmente la sosta per le nazionali porta sempre paura ai vari tifosi delle squadre a causa di possibili infortuni che possono compromettere la stagione dei club. L’ultima pausa, invece, con le qualificazioni ai prossimi europei, ha portato una grande soddisfazione al popolo bianconero. Vlahovic (LaPresse)Vlahovic, nelle due partite giocate con la Serbia, sembra aver finalmente ritrovato quella continuità realizzativa di cui un centravanti ha disperatamente bisogno. Tre gol in due partite e primo posto nel girone di qualificazione con la sua nazionale. Due partite che servivano assolutamente per ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 31 marzo 2023) Lantus può seriamente puntare aede il merito è di untornato finalmente ai suoi livelli. Generalmente la sosta per le nazionali porta sempre paura ai vari tifosi delle squadre a causa di possibili infortuni che possono compromettere la stagione dei club. L’ultima pausa, invece, con le qualificazioni ai prossimi europei, ha portato una grande soddisfazione al popolo bianconero.(LaPresse), nelle due partite giocate con la Serbia, sembra aver finalmente ritrovato quella continuità realizzativa di cui un centravanti ha disperatamente bisogno. Tre gol in due partite e primo posto nel girone di qualificazione con la sua nazionale. Due partite che servivano assolutamente per ...

