Visite guidate ed eventi: nuova giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali (Di venerdì 31 marzo 2023) Ritornano anche per questa primavera le giornate di apertura del circuito di castelli, palazzi e borghi medievali che ad ogni edizione permettono a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche e artistiche della media pianura lombarda. Diventano quest’anno ben oltre 20 i castelli, palazzi e borghi medievali, sparsi nella pianura tra Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, che potrete esplorare durante le date previste dalla manifestazione: ogni prima domenica del mese, da marzo a giugno e da settembre a dicembre con l’aggiunta delle festività di Pasquetta, del primo maggio, 25 aprile e 2 giugno. Un circuito così diffuso nella pianura lombarda perché nel Medioevo questo territorio ha rappresentato un importante confine, in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) Ritornano anche per questa primavera ledi apertura del circuito diche ad ogni edizione permettono a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche e artistiche della media pianura lombarda. Diventano quest’anno ben oltre 20 i, sparsi nella pianura tra Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, che potrete esplorare durante le date previste dalla manifestazione: ogni prima domenica del mese, da marzo a giugno e da settembre a dicembre con l’aggiunta delle festività di Pasquetta, del primo maggio, 25 aprile e 2 giugno. Un circuito così diffuso nella pianura lombarda perché nel Medioevo questo territorio ha rappresentato un importante confine, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sopralluoghi : RT @IstitutoViVe: I lavori di restauro diretti da @edith_gabrielli sono concepiti come un “cantiere aperto”: tutti avranno la possibilità d… - bebacosti : Nel giorno di Pasqua il museo del Castello di Formigine sarà aperto con visite guidate in partenza ogni ora! - Moreno38952747 : @bellasospe89787 Io per risolvere il problema propongo visite guidate al cantiere a 5€ e con spiegazione dei lavori… - ADM_assdemxmi : RT @BnB_Ferroviere: Visita la Casa del Manzoni a Milano: il percorso museale, allestito da Michele De Lucchi, propone una visita in 10 sezi… - DueMondiNews : ??Spoleto Card: gli appuntamenti di aprile ??Sette gli appuntamenti in programma tra visite guidate e trekking in c… -