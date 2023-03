Visco “Il settore bancario dell’Eurozona è ben capitalizzato”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Seguiamo con attenzione le tensioni in atto sui mercati. Ildell’area dell’euro, grazie al rafforzamento patrimoniale e agli altri presidi prudenziali introdotti dopo la crisi finanziaria globale, estesi in Europa a tutte le banche è ben”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, aprendo la 129esima assemblea ordinaria annuale dei partecipanti.“In ogni caso, ove necessario, l’eurosistema è pronto ad intervenire con tutti gli strumenti disponibili, in modo da mantenere l’efficacia del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e preservare la stabilità finanziaria”, ha aggiunto.“Quella odierna è l’ultima assemblea che presiedo come governatore, il prossimo mese di novembre lascerò la guida dell’Istituto, nel quale feci ingresso nel ...