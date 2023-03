Vinitaly, Famiglia Cotarella con Engineering porta metaverso per esperienza immersiva in cantina (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Entrare in cantina, assistere alla produzione del vino, ammirare i paesaggi della campagna umbra, costellati di vigneti e oliveti a perdita d'occhio. Imparare come si fa il vino, conoscere il territorio, le persone e il loro lavoro. Esperienze che molti hanno fatto direttamente in cantina o che vorrebbero fare, magari approfittando della bella stagione che sta per cominciare. E che, oggi, sbarcano nel metaverso. In occasione del Vinitaly, a Verona dal 2 al 5 aprile, la Famiglia Cotarella, nota cantina di Montecchio (Terni), in collaborazione con Engineering, azienda leader nella digitalizzazione dei processi per imprese e Pa, offrirà un'esperienza immersiva tra le sue vigne, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Entrare in, assistere alla produzione del vino, ammirare i paesaggi della campagna umbra, costellati di vigneti e oliveti a perdita d'occhio. Imparare come si fa il vino, conoscere il territorio, le persone e il loro lavoro. Esperienze che molti hanno fatto direttamente ino che vorrebbero fare, magari approfittando della bella stagione che sta per cominciare. E che, oggi, sbarcano nel. In occasione del, a Verona dal 2 al 5 aprile, la, notadi Montecchio (Terni), in collaborazione con, azienda leader nella digitalizzazione dei processi per imprese e Pa, offrirà un'tra le sue vigne, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BaBi17129266 : Il Vinitaly non fa più paura da quando abbiamo un Sommelier in famiglia #clario ?? - antosavarese : Vinitaly 2023: Tenute Navarra la storia di una famiglia e di un’azienda fatta di persone - PrimerasMarcas_ : RT @GrappaNonino: Tutta la famiglia Nonino ti aspetta al @VinitalyTasting Vieni a salutarci dal 2 al 5 Aprile al Padiglione 7 Stand E2, sa… - ColVetoraz : Pronti per #VINITALY? Dal 2 al 5/04, vi aspettiamo alle coordinate #ColVetoraz PAD 6 - STAND C5 con tutta la famig… - RobertTinicolo : RT @GrappaNonino: Tutta la famiglia Nonino ti aspetta al @VinitalyTasting Vieni a salutarci dal 2 al 5 Aprile al Padiglione 7 Stand E2, sa… -