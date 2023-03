Vinci Partono i lavori per la nuova scuola dell’infanzia Staccia Buratta

(Di venerdì 31 marzo 2023)per la’ che sorgerà in via XXV Aprile, finanziati con le risorse del Pnrr. Da oltre 40 anni che anon si realizza unastruttura. L’intervento prevede la demolizione del vecchio edificio e di alcune aree di pertinenza e la realizzazione della: l’importo dell’intervento è di quasi 3 milioni di euro. La superficie lorda complessiva dell’edificio, che sviluppa su un unico piano, è di 990 metri quadri oltre alle logge che misurano circa 85 metri quadri. La’ sarà composta di tre blocchi: quello centrale, ...

In bici lungo la Loira, sulle orme di Leonardo da› In bicicletta sulla Via del Sale ... Viaggi, sempre più donneda sole: 7 consigli da seguire X Leggi anche › Camminare: ...I gruppiogni venti minuti circa. Contributo libero a partire da 5 . Possibilità di ... da- G. R. Carli - S. de Sandrinelli' con i seguenti orari: sabato 25 e domenica 26 marzo dalle 10.Sono dunque gli appellativi del genio die della Loren quelli più popolari. Tuttavia non è ... I dati dell'Istatdal 1999, anno in cui era stato scelto per 2.899 bambini, ed era solo ...