Vigili del fuoco salvano un capriolo caduto in un canale

Insolito intervento di soccorso nelle prime ore della giornata di venerdì 31 marzo, per i Vigili del fuoco: richiamati nei pressi di un canale industriale, a Turbigo, per mettere in salvo un capriolo che era caduto in acqua e che è stato prontamente salvato. Vigili del fuoco salvano capriolo in un canale a Turbigo

