Vietati 14 libri nelle biblioteche scolastiche: “Contengono materiale sessualmente esplicito”. Accade negli USA (Di venerdì 31 marzo 2023) negli USA, nello Stato della Virigina, il Governatore ha ordinato la rimozione dalle biblioteche dei licei del suo comprensorio di 14 titoli, fra cui quelli delle opere del premio Nobel per la letteratura Toni Morrison, insignita anche due volte del premio Pulitzer. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023)USA, nello Stato della Virigina, il Governatore ha ordinato la rimozione dalledei licei del suo comprensorio di 14 titoli, fra cui quelli delle opere del premio Nobel per la letteratura Toni Morrison, insignita anche due volte del premio Pulitzer. L'articolo .

