VIDEO – Vigilia di Inter-Fiorentina | Inzaghi riparte da San Siro non al completo | TG Inter-News 31 marzo 2023

Leggi su inter-news

(Di venerdì 31 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sugli assenti della sfida di domani contro la, come confermato anche dalle parole di Simone. Giornata diviste in casa nerazzurra, con le parole anche di Beppe Marotta e Francesco Acerbi. Spazio anche all’vista in esclusiva in esclusiva ai nostri microfoni di Francesco Ippolito, autore del libro “Le maglie dell’” (vedi articolo). TG IN NERAZZURRO ? Simoneconferma le assenze per ...