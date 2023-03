Video Salernitana | Iervolino e il caso della ' ' festa del Napoli' ' | ' ' Nel calcio deve esserci il terzo tempo' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iltirreno : Le impressionanti immagini dell'incidente in cui è rimasto coinvolto il centrocampista marocchino Sofian Kiyine, ex… - anperillo : RT @TgrRaiCampania: #DeLuca ai #tifosi della #Salernitana: '#Napoli super, abbiate rispetto' #calcio #Regionecampania #IoSeguoTgr https://t… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: #DeLuca ai #tifosi della #Salernitana: '#Napoli super, abbiate rispetto' #calcio #Regionecampania #IoSeguoTgr https://t… - TgrRaiCampania : #DeLuca ai #tifosi della #Salernitana: '#Napoli super, abbiate rispetto' #calcio #Regionecampania #IoSeguoTgr - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Sofian Kiyine, 25 anni ex Chievo, Venezia e Salernitana, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. #Flémall… -

Il presidente della, Danilo Iervolino, commenta il comunicato dei tifosi sul fatto che i tifosi del Napoli non possano festeggiare lo ...Stanno facendo il giro del web le impressionanti immagini dell'incidente in cui è rimasto coinvolto il centrocampista marocchino Sofian Kiyine, ex Chievo,, Lazio e Venezia, e ora in forza alla squadra belga OH Leuven. Nella notte tra giovedì e venerdì, dopo aver colpito una rotonda a grande velocità, l'auto su cui viaggiava il calciatore è ...Ildel volo della vettura di Sofian Kiyine. Tragedia sfiorata per il calciatore belga classe 1997,... ha giocato anche in Italia con Chievo, Lazio,e ...

VIDEO FCIN1908 / Pres Salernitana: “Inter Prima pensiamo allo Spezia…” fcinter1908

Salerno . Spezia e Salernitana arrivano all'appuntamento del Picco con una gran voglia di far bene e porre un punto ... con una curva ospiti 'esaurita' a pochi minuti dall'apertura della prevendita. ...Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a margine dell'assemblea di Lega a Milano: "Abbiamo fatto molti passi avanti, oggi è stata una bella riunione". "Nel calcio ci deve essere ...