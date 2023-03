(Di venerdì 31 marzo 2023) Nella gara della 32ª giornata di, ilvince in casa delper 81 - 84. Guarda ilcon glidel ...

Nella gara della 32ª giornata di, lo Zalgiris Kaunas supera per 95 - 74 il Valencia. Guarda ilcon gli highlights del ...Nella gara della 32ª giornata di, il Monaco vince in casa del Bayern Monaco per 81 - 84. Guarda ilcon gli highlights del ...Barcellona - Alba Berlino 72 - 56: guarda gli highlights del ...

Video Eurolega, Bayern Monaco-Monaco 81-84: gli highlights Gazzetta

Il Maccabi Playtika Tel Aviv ha compiuto un enorme passo avanti per assicurarsi un posto post-stagionale dopo che una vittoria casalinga per 85-66 contro l'Emporio Armani Milano giovedì ...L'Anadolu Efes Istanbul ha completato una settimana dal doppio impegno di EuroLeague perfetta con un'altra convincente vittoria casalinga per 86-67 contro un avversario italiano ...