VIDEO | Dominik Mysterio e Rhea Ripley vandalizzano uno store WWE a poche ore da WM 39

(Di venerdì 31 marzo 2023) WrestleMania 39 è ormai alle porte. Tra i match in programma quelli che vedranno affrontarsicontro il padre Reycontro Charlotte Flair per lo SmackDown Women’s Title. Nella giornata di ieri Dom esi sono resi protagonisti di atti vandalici all’interno di un superWWE. I due hanno imbrattato con spray nero i poster raffiguranti Rey e Charlotte e hanno distrutto diversi gadget, per poi salire anche a bordo dell’iconica auto utilizzata dal compianto Eddie Guerrero. Qui sotto potete vedere le immagini. Dom edevastano uno.@WWE and @Dom35 taunt their #WrestleMania opponents with a destructive ...

The Judgment's Day Rhea Ripley and Dominik Mysterio spent the days leading up to their respective WrestleMania 39 matches vandalizing their future opponents' merchandise. On Thursday night, WWE shared ...Ahead of that bout, Ripley took to Instagram to share a selfie as she struck a pose in a large circular mirror with a black frame. The 5-foot-8 Australian professional wrestling star kept with the ...