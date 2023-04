Viaggi - In Transilvania con la Volkswagen T-Roc

(Di venerdì 31 marzo 2023) Giornata bollente di un fine luglio anomalo dell'anno scorso. La nostraT-Roc, fresca di restyling, è incollata al nastro d'asfalto e il climatizzatore ci isola dalle temperature esterne inusualmente elevate, persino quassù al Passo del Brennero. Quantomeno il traffico è clemente e, procedendo a velocità di crociera entro i limiti, in tarda mattinata arriviamo a Salisburgo. Deviazione al lago di Gosau, fiabesco scorcio bucolico nell'Alta Austria. Sopra di noi, a catturare l'attenzione è la vetta del Donnerkogel, che ospita la Scala del Paradiso: si tratta di una nuova via ferrata, fra le più spettacolari d'Europa, che regala una vista mozzafiato, quasi una fuga verso il cielo. Dopo questa sosta giungiamo sulle rive del Balaton in Ungheria, il cosiddetto Mare Magiaro perché trattasi del più grande lago dell'Europa Centrale. qui Dracula? Nuovo giorno e la ...

In Transilvania con la Volkswagen T-Roc: ecco cosa visitare - Quattroruote.it Quattroruote

Un tour con la Suv di Wolfsburg attraverso l’affascinante regione della Romania, fra il mito del Conte Dracula e alcune delle strade più belle d’Europa. Consigliato agli amanti dei panorami mozzafiato ...Il Giardino dei Draghi è un luogo magico che sembra uscito dal mondo delle fiabe e delle leggende. Ecco dove si trova e cosa visitare.