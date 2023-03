Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2023 ore 18:45 (Di venerdì 31 marzo 2023) Viabilità DEL 31 MARZO ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA PONTINA DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA VALLELATA POCO PIU’ A SUD SUPERATA APRILIA, INCOLONNAMENTI PER UN CANTIERE IN CORSO, NEI PRESSI DI VIA GUARDAPASSO IN DIREZIONE LATINA PASSIAMO AL TRAFFICO SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO. SULLA MAGGIOR PARTE LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE AD ECCEZIONE DELLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE A TRATTI DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD CAMBIAMO ARGOMENTO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA QUESTA SERA ULTIME ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023)DEL 31 MARZO ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA VIA PONTINA DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN DIREZIONEALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA VALLELATA POCO PIU’ A SUD SUPERATA APRILIA, INCOLONNAMENTI PER UN CANTIERE IN CORSO, NEI PRESSI DI VIA GUARDAPASSO IN DIREZIONE LATINA PASSIAMO AL TRAFFICO SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO. SULLA MAGGIOR PARTE LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE AD ECCEZIONE DELLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE A TRATTI DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLA DIRAMAZIONESUD CAMBIAMO ARGOMENTO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA QUESTA SERA ULTIME ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valeriogaripoli : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Riaperto il tratto di via della Magliana tra via delle Vigne e via del Fosso della Magliana. Ripri… - apalma67 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Da lunedì prossimo, 3 aprile, la linea 19 tornerà su tram anche nel tratto largo Preneste-piazza d… - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale, riaperta la galleria della Nuova circonvallazione interna direzione Nomentana/Salaria… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Riaperto il tratto di via della Magliana tra via delle Vigne e via del Fosso della Magliana.… - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale, per un incidente al momento è chiusa la galleria della Nuova circonvallazione interna… -

Filobus a Verona ci siamo: ecco tutti i cantieri per i prossimi sei mesi Si tratta di lavori, assicura palazzo Barbieri, che impatteranno poco e nulla sulla viabilità . La maggior parte dei cantieri saranno concentrati in Zai e in Borgo Roma, solo un paio in Borgo Venezia,... CANAVESE - Città Metropolitana: interviene sui controlli a ponti e viadotti CANAVESE - La sicurezza dei ponti è al centro dell'impegno della viabilità di Città metropolitana di Torino: nei giorni scorsi hanno preso il via una serie di ... Sapienza Università di Roma. Promuove e ... Viabilità: chiusa la voragine di via Magliana. Transito riaperto - Cinque Quotidiano ... tutte fasi di un lavoro delicato che è stato seguito dall'assessora Segnalini in prima persona e dagli uffici di Roma Capitale e municipali, che ringrazio - ha detto il presidente dell'XI Municipio, ... Si tratta di lavori, assicura palazzo Barbieri, che impatteranno poco e nulla sulla. La maggior parte dei cantieri saranno concentrati in Zai e in Borgo, solo un paio in Borgo Venezia,...CANAVESE - La sicurezza dei ponti è al centro dell'impegno delladi Città metropolitana di Torino: nei giorni scorsi hanno preso il via una serie di ... Sapienza Università di. Promuove e ...... tutte fasi di un lavoro delicato che è stato seguito dall'assessora Segnalini in prima persona e dagli uffici diCapitale e municipali, che ringrazio - ha detto il presidente dell'XI Municipio, ... Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2023 ore 17:15 ... RomaDailyNews