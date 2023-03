Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2023 ore 12:30 (Di venerdì 31 marzo 2023) Viabilità DEL 31 MARZO ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA PONTINA DOVE UNA SERIE DI CRITICITA’ STANNO CREANDO DISAGI SIA IN DIREZIONE Roma SIA VERSO LATINA NEL DETTAGLIO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN DIREZIONE Roma SCENDIAMO AD APRILIA, IN QUESTO CASO PER UN CANTIERE IN CORSO, CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA GUARDAPASSO IN DIREZIONE LATINA PASSIAMO AL TRAFFICO SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO. SULLA MAGGIOR PARTE LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE AD ECCEZIONE DELLA CARREGGIATA INTERNA RACCORDO ANULARE DOVE ANCORA SI RALLENTA TRA CASILINA E ARDEATINA CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE ANCHE QUESTA DOMENICA DUE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023)DEL 31 MARZO ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA VIA PONTINA DOVE UNA SERIE DI CRITICITA’ STANNO CREANDO DISAGI SIA IN DIREZIONESIA VERSO LATINA NEL DETTAGLIO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN DIREZIONESCENDIAMO AD APRILIA, IN QUESTO CASO PER UN CANTIERE IN CORSO, CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA GUARDAPASSO IN DIREZIONE LATINA PASSIAMO AL TRAFFICO SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO. SULLA MAGGIOR PARTE LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE AD ECCEZIONE DELLA CARREGGIATA INTERNA RACCORDO ANULARE DOVE ANCORA SI RALLENTA TRA CASILINA E ARDEATINA CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE ANCHE QUESTA DOMENICA DUE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Da lunedì prossimo, 3 aprile, la linea 19 tornerà su tram anche nel tratto largo Preneste-pi… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Da lunedì prossimo, 3 aprile, per lavori, la linea 14 seguirà lo stesso itinerario della lin… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Metro A: aperta una nuova biglietteria a Valle Aurelia - romamobilita : #Roma #viabilità Sempre domani pomeriggio in Centro, dalle 15 alle 18, corteo da piazza dell'Esquilino a piazza Mad… - romamobilita : #Roma #viabilità Domani, dalle 14 alle 19, in Centro, a piazza Santi Apostoli è prevista una manifestazione per la… -

Bicipolitana, parte il cantiere per realizzare le ciclabili di via Vittorio Veneto ... passando poi su via Montale per tornare su via Roma, sul lato sud, fino alla rotatoria tra la SP64 ... riducendo al minimo le interferenze con la viabilità carrabile e per garantire opportuni spazi per ... Lecce - Napoli, settore ospiti: parte la vendita, ma solo con Fidelity Card Si raccomanda di prendere visione del piano di viabilità in vigore 4 ore prima della gara ( https://www.uslecce.it/page/122784436327/viabilita - e - aree - parcheggio - sta... ). EX CEMENTIFICIO DI PESCARA: SOSPIRI E DEL TRECCO, 'PARTE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE' PESCARA - Entro aprile la società Calbit Srl di Roma, che ha acquisito l'ex cementificio di Pescara nel 2018, potrà presentare il progetto ... Le opere partiranno con la nuova viabilità, ovvero l'... ... passando poi su via Montale per tornare su via, sul lato sud, fino alla rotatoria tra la SP64 ... riducendo al minimo le interferenze con lacarrabile e per garantire opportuni spazi per ...Si raccomanda di prendere visione del piano diin vigore 4 ore prima della gara ( https://www.uslecce.it/page/122784436327/viabilita - e - aree - parcheggio - sta... ).PESCARA - Entro aprile la società Calbit Srl di, che ha acquisito l'ex cementificio di Pescara nel 2018, potrà presentare il progetto ... Le opere partiranno con la nuova, ovvero l'... Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2023 ore 08:45 ... RomaDailyNews