Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2023 ore 07 | 30

Viabilità DEL 31 MARZO ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO IN PARTICOLARE DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO. AL MOMENTO CI SONO CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO TRA LA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA, CON RIPERCUSSIONI PER DIFFICOLTA' DI IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD A PARTIRE DA TORRENOVA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL'INFRASTRUTTURA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO È INTERROTTO NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI ...

