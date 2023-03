'Via Rasella una pagina non nobile'. Un caso su La Russa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - fattoquotidiano : Attentato di Via Rasella, il falso di La Russa: ‘Colpita banda musicale di semi pensionati’. Ma erano un battaglion… - marattin : Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccis… - Andrea_24111976 : RT @cicciorosina: prossimamente: - la marcia su roma in realtà fu una passeggiata post prandiale - la campagna di etiopia non essendoci in… - giorgiovascotto : RT @marattin: Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccisi in Via R… -

è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi - pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia ...fatto tutt'altro che nobile': parole del presidente del Senato Ignazio La Russa. 'Indegne' per il presidente dell'Anpi. 'Indecenti' per la segretaria del Pd Schlein. La seconda carica ...Roma, 31 mar. " "Le parole del presidente del Senato La Russa su quanto avvenne insono indegne della carica che ricopre. Così come indegni sono i commenti sui partigiani, che a suo dire, erano comunisti che non volevano la democrazia in Italia". Lo scrive su Facebook la ...

La Russa riscrive la storia sull’attacco di via Rasella: “Partigiani uccisero musicisti pension... Il Riformista

In qualità di presidente del Senato di Fratelli d'Italia che rivendica il suo collezionare busti del Duce, Ignazio La Russa ha dichiarato: «Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della ...Il Battaglione Bozen, colpito dai Partigiani in via Rasella a Roma, era un reparto militare aggregato alle SS naziste o era “un gruppo di musicisti altoatesini in pensione”, come dice il presidente ...