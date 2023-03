Via Rasella una pagina non nobile È di nuovo bufera su La Russa

(Di venerdì 31 marzo 2023) AGI -"Viaè stata unatutt'altro chedella Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non biechi nazisti delle SS". Così il presidente del Senato, Ignazio La, ha definito l'attacco partigiano che scatenò la reazione nazista con l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Le parole della seconda carica dello Stato scatenano la reazione delle opposizioni, e dal Pd all'Anpi, da Sinistra Italiana a +Europa, è un coro di critiche a quello che viene definito "pericoloso revisionismo". Continua la polemica sulle Fosse Ardeatine Pochi giorni fa, in occasione dell'anniversario della strage, la polemica aveva investito la stessa premier, Giorgia Meloni, per la frase "uccisi solo perché italiani" in riferimento alle vittime della rappresaglia in cui vennero trucidate 335 persone, ...

è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi - pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia ...fatto tutt'altro che nobile': parole del presidente del Senato Ignazio La Russa. 'Indegne' per il presidente dell'Anpi. 'Indecenti' per la segretaria del Pd Schlein.

In qualità di presidente del Senato di Fratelli d'Italia che rivendica il suo collezionare busti del Duce, Ignazio La Russa ha dichiarato: «Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della ...Il Battaglione Bozen, colpito dai Partigiani in via Rasella a Roma, era un reparto militare aggregato alle SS naziste o era “un gruppo di musicisti altoatesini in pensione”, come dice il presidente ...