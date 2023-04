"Via Rasella una pagina non nobile". È di nuovo bufera su La Russa (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI -"Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non biechi nazisti delle SS". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha definito l'attacco partigiano che scatenò la reazione nazista con l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Le parole della seconda carica dello Stato scatenano la reazione delle opposizioni, e dal Pd all'Anpi, da Sinistra Italiana a +Europa, è un coro di critiche a quello che viene definito "pericoloso revisionismo". Continua la polemica sulle Fosse Ardeatine Pochi giorni fa, in occasione dell'anniversario della strage, la polemica aveva investito la stessa premier, Giorgia Meloni, per la frase "uccisi solo perché italiani" in riferimento alle vittime della rappresaglia in cui vennero trucidate 335 persone, ... Leggi su agi (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI -"Viaè stata unatutt'altro chedella Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non biechi nazisti delle SS". Così il presidente del Senato, Ignazio La, ha definito l'attacco partigiano che scatenò la reazione nazista con l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Le parole della seconda carica dello Stato scatenano la reazione delle opposizioni, e dal Pd all'Anpi, da Sinistra Italiana a +Europa, è un coro di critiche a quello che viene definito "pericoloso revisionismo". Continua la polemica sulle Fosse Ardeatine Pochi giorni fa, in occasione dell'anniversario della strage, la polemica aveva investito la stessa premier, Giorgia Meloni, per la frase "uccisi solo perché italiani" in riferimento alle vittime della rappresaglia in cui vennero trucidate 335 persone, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che i soldati tedeschi uccisi dai partigiani in via Rasella eran… - CarloVerdelli : Su via Rasella il presidente del Senato ha detto il falso. L’unica riparazione sarebbe inventarsi di essersi confus… - marattin : Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccis… - stelaud : @CarloVerdelli È una verità che le persone dabbene hanno sempre pensato. Via Rasella è stato sempre un mito intocca… - alessandradale0 : RT @marattin: Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccisi in Via R… -