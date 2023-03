Via Rasella. L’errore di La Russa: non erano partigiani del Cln (Di venerdì 31 marzo 2023) – C’è poco da fare, Ignazio La Russa non lo ferma nessuno. Se apre bocca, anche adesso che è presidente del senato, dice quello che pensa, non tiene conto dell’opportunità o dell’utilità di esprimere chiaramente il suo pensiero. L’ultima uscita è quella sull’attentato di via Rasella, dove un camion di militari tedeschi (musicisti pensionati, li definisce La Russa) subì un attentato da parte dei partigiani. I militari bolzanini ebbero 33 morti e 55 feriti. Le proteste di piddini e cinquestellini sono arrivate puntualmente e vibratamente: inaccettabile, l’aggettivo usato, un aggettivo che da qualche tempo è venuto di moda. Risolvere la questione Via Rasella con un “inaccettabile” non serve a niente. Le polemiche e le rivelazioni su quell’attentato, che portò 335 italiani a una orrenda morte nelle Fosse ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) – C’è poco da fare, Ignazio Lanon lo ferma nessuno. Se apre bocca, anche adesso che è presidente del senato, dice quello che pensa, non tiene conto dell’opportunità o dell’utilità di esprimere chiaramente il suo pensiero. L’ultima uscita è quella sull’attentato di via, dove un camion di militari tedeschi (musicisti pensionati, li definisce La) subì un attentato da parte dei. I militari bolzanini ebbero 33 morti e 55 feriti. Le proteste di piddini e cinquestellini sono arrivate puntualmente e vibratamente: inaccettabile, l’aggettivo usato, un aggettivo che da qualche tempo è venuto di moda. Risolvere la questione Viacon un “inaccettabile” non serve a niente. Le polemiche e le rivelazioni su quell’attentato, che portò 335 italiani a una orrenda morte nelle Fosse ...

