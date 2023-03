Via Rasella, le bugie di La Russa: 'Banda musicale' e 'semi pensionati'? Falso, ecco perché (Di venerdì 31 marzo 2023) Le parole di Ignazio La Russa sui fatti di via Rasella, non sono solo indegne per quanto riguarda la memoria dei partigiani e dello spirito antifascista del nostro Paese ma sono anche palesemente ... Leggi su globalist (Di venerdì 31 marzo 2023) Le parole di Ignazio Lasui fatti di via, non sono solo indegne per quanto riguarda la memoria dei partigiani e dello spirito antifascista del nostro Paese ma sono anche palesemente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - fattoquotidiano : Attentato di Via Rasella, il falso di La Russa: ‘Colpita banda musicale di semi pensionati’. Ma erano un battaglion… - repubblica : Attentato di via Rasella, La Russa: 'Pagina ingloriosa, i partigiani non hanno ucciso nazisti ma una banda musicale… - LordPum : @ValdaCastelli @Ferula18 @Quirinale Perché fare ampie figure di merda dicendo 'non è vero' senza avere mezza certez… - lvoir : RT @fattoquotidiano: Attentato di Via Rasella, il falso di La Russa: ‘Colpita banda musicale di semi pensionati’. Ma erano un battaglione e… -