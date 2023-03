Via Rasella, La Russa: «I partigiani non uccisero nazisti ma una banda musicale di pensionati». Insorgono Pd, M5S e Anpi (Di venerdì 31 marzo 2023) «È come al solito una questione di confondere il giudizio storico e ideologico da quello giuridico». Il presidente del Senato Ignazio La Russa non è 'sorpreso' dalla... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 31 marzo 2023) «È come al solito una questione di confondere il giudizio storico e ideologico da quello giuridico». Il presidente del Senato Ignazio Lanon è 'sorpreso' dalla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - fattoquotidiano : Attentato di Via Rasella, il falso di La Russa: ‘Colpita banda musicale di semi pensionati’. Ma erano un battaglion… - repubblica : Attentato di via Rasella, La Russa: 'Pagina ingloriosa, i partigiani non hanno ucciso nazisti ma una banda musicale… - TGianpaolo : RT @danieleviotti: #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare la Res… - Gio_Fruscione : Quello di via Rasella fu un attacco avvenuto in un contesto di guerra. Non - come scrivono i giornali - 'un attenta… -