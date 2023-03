Via Rasella, La Russa fa infuriare l’Anpi. Un nervo scoperto toccato anche da Pannella, Pansa e persino Bobbio (Di venerdì 31 marzo 2023) Puntuale e da copione l’indignazione dell’Anpi per le parole di Ignazio La Russa relative all’attentato di via Rasella. Riportiamo intanto le parole di La Russa: “Via Rasella è stata una pagina tutt’altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS”. Alla reazione scandalizzata dell’Anpi si è unito il Pd con Elly Schlein (figuriamoci) e Francesco Boccia, e ancora Pierluigi Bersani, e poi l’immancabile Nicola Fratoianni e Bonelli che lo ha seguito a ruota e poi Riccardo Magi di +Europa. Insomma, tutto molto prevedibile. E da qui a stasera immaginiamo che il coro si rafforzerà sempre di più. La Russa precisa su via Rasella La Russa, dinanzi alla marea montante della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Puntuale e da copione l’indignazione delper le parole di Ignazio Larelative all’attentato di via. Riportiamo intanto le parole di La: “Viaè stata una pagina tutt’altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS”. Alla reazione scandalizzata delsi è unito il Pd con Elly Schlein (figuriamoci) e Francesco Boccia, e ancora Pierluigi Bersani, e poi l’immancabile Nicola Fratoianni e Bonelli che lo ha seguito a ruota e poi Riccardo Magi di +Europa. Insomma, tutto molto prevedibile. E da qui a stasera immaginiamo che il coro si rafforzerà sempre di più. Laprecisa su viaLa, dinanzi alla marea montante della ...

