Via Rasella, il Pd attacca La Russa: 'Gravi e pericolose le sue parole, vuole riscrivere la Storia' (Di venerdì 31 marzo 2023) Le Gravi parole di Ignazio La Russa su via Rasella hanno riacceso le contestazioni da parte dell'opposizione nei confronti di un governo smaccatamente post fascista. Il Pd ha condannato le ... Leggi su globalist (Di venerdì 31 marzo 2023) Ledi Ignazio Lasu viahanno riacceso le contestazioni da parte dell'opposizione nei confronti di un governo smaccatamente post fascista. Il Pd ha condannato le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - fattoquotidiano : Attentato di Via Rasella, il falso di La Russa: ‘Colpita banda musicale di semi pensionati’. Ma erano un battaglion… - ultimora_pol : Ignazio #LaRussa: 'Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una… - LuisaCMoon : RT @Yon_Yonson71: Credo che #LaRussa abbia definitivamente passato il segno. Non è ammissibile che la seconda carica di una Repubblica sort… - Maurizi96745767 : @rossoout @PoliticaPerJedi Guarda che stiamo parlando di via Rasella, non di cosa è successo nel mondo. -