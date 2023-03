"Via Rasella? Cosa accadde", Mughini silenzia il coro sinistro contro La Russa (Di venerdì 31 marzo 2023) È bufera per le parole di Ignazio La Russa sull'attentato di via Rasella, episodio della Resistenza che causò la morte di 33 tedeschi e portò alla rappresaglia nazista dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. La sinistra spara a zero sul presidente del Senato e il tema è tra quelli sul tavolo di Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. "Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS", aveva detto il presidente del Senato al podcast di Libero Terraverso, per poi ribadire: "Confermo parola per parola la mia condanna durissima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine che solo pochi giorni fa ho definito 'una delle pagine più brutali della nostra storia'. Confermo, altresì, che a innescare l'odiosa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) È bufera per le parole di Ignazio Lasull'attentato di via, episodio della Resistenza che causò la morte di 33 tedeschi e portò alla rappresaglia nazista dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. La sinistra spara a zero sul presidente del Senato e il tema è tra quelli sul tavolo di Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. "Viaè stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS", aveva detto il presidente del Senato al podcast di Libero Terraverso, per poi ribadire: "Confermo parola per parola la mia condanna durissima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine che solo pochi giorni fa ho definito 'una delle pagine più brutali della nostra storia'. Confermo, altresì, che a innescare l'odiosa ...

