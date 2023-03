Via libera al decreto Ponte sullo Stretto, costo stimato 10 miliardi di euro (Di venerdì 31 marzo 2023) Via libera al decreto Ponte sullo Stretto , gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, rende noto il Mit , «confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei ministri lo scorso... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 marzo 2023) Viaal, gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, rende noto il Mit , «confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei ministri lo scorso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - petergomezblog : Codice appalti, il regalo del governo: via libera agli imprenditori indagati o rinviati a giudizio. E grazie a Cart… - ilmessaggeroit : Emergenza rifiuti a #Roma, c'è il via libera dell'Europa al termovalorizzatore. #Gualtieri: basta discariche - TarassFeett : RT @MilanoFinanza: Nato, via libera del Parlamento turco all’ingresso della Finlandia nella Nato - MilanoFinanza News - Anna3Pellegrini : Nessun ritegno, nessun freno inibitorio, via libera per esprimere le schifose componenti della sua persona. Neppur… -