Via delle Muratte – Cameriere la sgambetta, presa borseggiatrice (Di venerdì 31 marzo 2023) Via delle Muratte – Cameriere la sgambetta, presa sul fatto una borseggiatrice cubana – Rito abbreviato, non potrà lasciare Latina – La prontezza di un Cameriere di un ristorante di via delle Muratte, nel centro di Roma, ha impedito a una borseggiatrice seriale cubana di fuggire con la borsa rubata con l’aiuto di un complice a una turista tedesca seduta a un tavolo del ristorante. Il Cameriere ha visto la donna all’opera e, quando questa ha tentato di fuggire, le ha fatto lo sgambetto facendola ruzzolare a terra. Poco dopo sono giunti sul posto gli agenti che l’hanno fermata. La donna, di 35 anni, era nota alle forze dell’ordine per una serie di furti con destrezza dentro e fuori dei locali della zona. ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) Vialasul fatto unacubana – Rito abbreviato, non potrà lasciare Latina – La prontezza di undi un ristorante di via, nel centro di Roma, ha impedito a unaseriale cubana di fuggire con la borsa rubata con l’aiuto di un complice a una turista tedesca seduta a un tavolo del ristorante. Ilha visto la donna all’opera e, quando questa ha tentato di fuggire, le ha fatto lo sgambetto facendola ruzzolare a terra. Poco dopo sono giunti sul posto gli agenti che l’hanno fermata. La donna, di 35 anni, era nota alle forze dell’ordine per una serie di furti con destrezza dentro e fuori dei locali della zona. ...

