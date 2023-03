Verso il via libera a medici e infermieri con titolo estero negli ospedali: così il governo prova a ridurre la carenza di personale come in pandemia (Di venerdì 31 marzo 2023) Durante l’emergenza Covid, gli ospedali italiani che avevano estremo bisogno di personale avevano potuto aprire le porte a tutti gli operatori sanitari anche con titoli ottenuti all’estero e non ancora riconosciuti in Italia. Finita l’emergenza, il problema della carenza di personale non si è certo risolta. così il governo ha deciso di inserire nel decreto legge sul Pnrr in Commissione Bilancio al Senato la proroga della norma già in vigore dal luglio 2021 che permetteva il reclutamento temporaneo di medici, infermieri e operatori socio sanitari con titoli conseguiti all’estero ma non ancora riconosciuti in Italia e quindi, in altre circostanze, non ancora validi per l’esercizio dell’attività sanitaria. La proroga ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Durante l’emergenza Covid, gliitaliani che avevano estremo bisogno diavevano potuto aprire le porte a tutti gli operatori sanitari anche con titoli ottenuti all’e non ancora riconosciuti in Italia. Finita l’emergenza, il problema delladinon si è certo risolta.ilha deciso di inserire nel decreto legge sul Pnrr in Commissione Bilancio al Senato la proroga della norma già in vigore dal luglio 2021 che permetteva il reclutamento temporaneo die operatori socio sanitari con titoli conseguiti all’ma non ancora riconosciuti in Italia e quindi, in altre circostanze, non ancora validi per l’esercizio dell’attività sanitaria. La proroga ...

