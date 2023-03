“Verissimo”, tutti gli ospiti del weekend 1-2 aprile (Di venerdì 31 marzo 2023) Ritorna “Verissimo” con Silvia Toffanin pronta ad accogliere nuovi ospiti nel salotto televisivo in onda domani 1 aprile e domenica 2 aprile a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove vedremo per la prima volta i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo “Verissimo” anticipazioni del weekend 1-2 aprile : in studio Virna Toppi e Nicola Del Freo Sabato 1 aprile l’ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini sarà in studio con la moglie Paola per raccontare il momento difficile che stanno vivendo. Il loro amore è nato sul prestigioso palco del Teatro alla Scala di Milano, dove entrambi sono primi ballerini: A Verissimo si raccontano per la prima volta Virna Toppi e Nicola Del Freo. E ancora, a dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Ritorna “” con Silvia Toffanin pronta ad accogliere nuovinel salotto televisivo in onda domani 1e domenica 2a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove vedremo per la prima volta i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo “” anticipazioni del1-2: in studio Virna Toppi e Nicola Del Freo Sabato 1l’ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini sarà in studio con la moglie Paola per raccontare il momento difficile che stanno vivendo. Il loro amore è nato sul prestigioso palco del Teatro alla Scala di Milano, dove entrambi sono primi ballerini: Asi raccontano per la prima volta Virna Toppi e Nicola Del Freo. E ancora, a dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano il ...

