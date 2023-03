“Vamos a la Playa” è l’inno dell’Union Saint Gilloise: Righeira allo stadio (VIDEO) (Di venerdì 31 marzo 2023) La squadra rivelazione di questa edizione dell’Europa League ha un “inno” molto particolare: si tratta di “Vamos a La Playa” il successo dei Righeira. Stefano Righi, un componente del gruppo, era presente allo stadio durante un match della squadra belga e quando ha sentito la sua hit si è commosso. Vamos a la Playa Saint ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) La squadra rivelazione di questa edizione dell’Europa League ha un “inno” molto particolare: si tratta di “a La” il successo dei. Stefano Righi, un componente del gruppo, era presentedurante un match della squadra belga e quando ha sentito la sua hit si è commosso.a la... TAG24.

