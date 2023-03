Valanga travolge in Norvegia cinque italiani, tutti vicentini: un morto e due feriti, uno è grave (Di venerdì 31 marzo 2023) Quattro slavine in un giorno. La polizia: «Due i feriti di cui uno grave, due illesi» sul picco della montagna Kavringtinden, a quasi 1.300 metri di altezza Leggi su lastampa (Di venerdì 31 marzo 2023) Quattro slavine in un giorno. La polizia: «Due idi cui uno, due illesi» sul picco della montagna Kavringtinden, a quasi 1.300 metri di altezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valenti55923772 : RT @MediasetTgcom24: Norvegia, valanga travolge gruppo di escursionisti italiani: un morto | Serie di slavine nel Paese, altre tre vittime… - GiornaleVicenza : ??? ULTIMA ORA #Norvegia #valanga #Vicenza #montagna - domenicosabell1 : Valanga in Norvegia travolge gruppo di 5 italiani, tutti vicentini: uno è morto, un altro è ferito in modo grave - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 27m: ?? 20:22 la Repubblica: Rissa con coltellate al parco di Modena,… ?? 20:50 Le… - Piergiulio58 : Norvegia, valanga travolge gruppo di escursionisti italiani: un morto | Serie di slavine nel Paese, altre tre vitti… -