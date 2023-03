Valanga in Norvegia travolge gruppo di 5 italiani, tutti vicentini: uno è morto, un altro è ferito in modo grave (Di venerdì 31 marzo 2023) Il gruppo si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza. Decesso confermato anche dalla polizia di Troms. I militari italiani stanno avvertendo i parenti a Vicenza Leggi su repubblica (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilsi trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza. Decesso confermato anche dalla polizia di Troms. I militaristanno avvertendo i parenti a Vicenza

