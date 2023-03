Valanga in Norvegia, cinque italiani di Vicenza coinvolti: un morto e due feriti di cui uno grave. (Di venerdì 31 marzo 2023) Un gruppo di cinque italiani è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute oggi nel nord della Norvegia. Lo riporta il sito Aftenposten citando la polizia: uno di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 31 marzo 2023) Un gruppo diè rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute oggi nel nord della. Lo riporta il sito Aftenposten citando la polizia: uno di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un gruppo di cinque italiani è rimasto coinvolto in una valanga nel nord della Norvegia. Lo riporta il sito Aftenpo… - RaiNews : Cinque italiani coinvolti in una #valanga in Norvegia, uno è morto, due i feriti di cui uno grave, due illesi - Agenzia_Ansa : I cinque italiani impegnati in un'escursione e coinvolti nella valanga in Norvegia provengono dal Vicentino. Lo si… - AOnewsIT : ?? 20:55 Il Messaggero: Valanga in Norvegia, cinque italiani coi.… ?? 21:02 RaiNews: Cinque in tutto i connazionali coinvolti.… - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 27m: ?? 20:22 la Repubblica: Rissa con coltellate al parco di Modena,… ?? 20:50 Le… -