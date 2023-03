Usare WhatsApp senza telefono! Incredibile ma vero, guarda cosa si sono inventati (Di venerdì 31 marzo 2023) Sapete che si può utilizzare WhatsApp anche senza il telefono? Ecco cosa si deve fare per sfruttare questa Incredibile funzionalità. Non c’è bisogno di sottolineare quanto WhatsApp sia diventato importante per la comunicazione quotidiana di ciascuno di noi. Trattandosi infatti dell’app di messaggistica istantanea più diffusa, viene ormai utilizzata da anni per ogni genere di comunicazione, anche per quelle lavorative. A tale scopo la versione web dell’app è sicuramente molto utile per chi lavora al pc e deve coordinarsi con i colleghi, specie se lavora da remoto. Il trucco per utilizzare WhatsApp senza telefono – Grantennistoscana.itFino a qualche tempo fa per utilizzare WhatsApp su PC era necessario sincronizzare i dati del telefono con quelli della ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 31 marzo 2023) Sapete che si può utilizzareancheil telefono? Eccosi deve fare per sfruttare questafunzionalità. Non c’è bisogno di sottolineare quantosia diventato importante per la comunicazione quotidiana di ciascuno di noi. Trattandosi infatti dell’app di messaggistica istantanea più diffusa, viene ormai utilizzata da anni per ogni genere di comunicazione, anche per quelle lavorative. A tale scopo la versione web dell’app è sicuramente molto utile per chi lavora al pc e deve coordinarsi con i colleghi, specie se lavora da remoto. Il trucco per utilizzaretelefono – Grantennistoscana.itFino a qualche tempo fa per utilizzaresu PC era necessario sincronizzare i dati del telefono con quelli della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pubicomapudico : A me sta cosa che usare la punteggiatura nei messaggi whatsapp e’ da boomer non mi va giù. Cazzo si tratta della grammatica! - sandogal1 : Non si potrebbe usare le facciacce che fa la Meloni al posto delle faccine di WhatsApp?..o fare una bella raccolta… - reixkisser : @shadows___ non puoi scegliere una foto dalla galleria da usare come sfondo au whatsapp però ci sono alcuni temi de… - sanstarr1117 : mia nonna ha imparato ad usare whatsapp: - pesantes_carlos : RT @ChitaDomenica: Ho detto a mia mamma che la sera della finale le devo passare degli account per votare Oriana,mi da detto ok. il problem… -