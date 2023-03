Usa, non solo Nashville: ben quattro sparatorie compiute da trans negli ultimi anni (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Il 27 marzo scorso, Audrey Hale, una ragazza di 28 anni che sui social si identificava come trans, utilizzando i pronomi maschili (he-him), è entrata in un piccolo istituto privato cristiano di Nashville, la “Covenant School”, sparando e uccidendo tre bambini e tre adulti. Questo però non è l’unico episodio del genere che vede come protagonista un persona trans e non binaria. Secondo l’americano Centers for Disease Control and Prevention, i trans rappresentano lo 0,6 per cento della popolazione negli Stati Uniti. Ciò ha incendiato il dibattito riguardante i disagi psichici che molte volte si accompagnano alla disforia di genere e i rischi per la salute mentali conseguenti alla somministrazione di farmaci per la transizione di genere. Non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Il 27 marzo scorso, Audrey Hale, una ragazza di 28che sui social si identificava come, utilizzando i pronomi maschili (he-him), è entrata in un piccolo istituto privato cristiano di, la “Covenant School”, sparando e uccidendo tre bambini e tre adulti. Questo però non è l’unico episodio del genere che vede come protagonista un personae non binaria. Secondo l’americano Centers for Disease Control and Prevention, irappresentano lo 0,6 per cento della popolazioneStati Uniti. Ciò ha incendiato il dibattito riguardante i disagi psichici che molte volte si accompagnano alla disforia di genere e i rischi per la salute mentali conseguenti alla somministrazione di farmaci per laizione di genere. Non ...

