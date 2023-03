USA, l’ex Presidente Trump incriminato: cosa succede ora (Di venerdì 31 marzo 2023) È la prima volta per una persona che è stato POTUS Donald Trump, comunque, nel bene e nel male entra di diritto nella storia politica americana. Nella notte italiana l’ex Presidente degli USA è diventato il primo a essere incriminato dalla procura di Manhattan. È stato incriminato per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels che così aveva assicurato il proprio silenzio. La decisione è stata presa dal gran giurì e ci saranno non poche ripercussioni. Trump va comunque avanti per la sua starando parlando di “una persecuzione politica e una interferenza elettorale”, “una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”. Trump potrebbe consegnarsi alle autorità di Manhattan martedì prossimo per la formalizzazione delle accuse a suo carico ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023) È la prima volta per una persona che è stato POTUS Donald, comunque, nel bene e nel male entra di diritto nella storia politica americana. Nella notte italianadegli USA è diventato il primo a esseredalla procura di Manhattan. È statoper il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels che così aveva assicurato il proprio silenzio. La decisione è stata presa dal gran giurì e ci saranno non poche ripercussioni.va comunque avanti per la sua starando parlando di “una persecuzione politica e una interferenza elettorale”, “una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”.potrebbe consegnarsi alle autorità di Manhattan martedì prossimo per la formalizzazione delle accuse a suo carico ...

