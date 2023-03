Usa-Italia, al via operazioni militari congiunte. Le manovre nel Pacifico (Di venerdì 31 marzo 2023) Nella giornata di ieri, sulle colonne di questo sito, raccontavamo e spiegavamo la nuova inversione di marcia della politica estera Italiana. Dopo le tendenza filo-cinese del governo Conte II e del Movimento 5 Stelle, Giorgia Meloni ha impartito una sana e rigida impronta atlantica, pro-Occidente e filo-ucraina. Una novità per Roma, soprattutto dopo esecutivi che hanno ancorato le nostre forniture di petrolio e gas al suo principale avversario geopolitico (la Russia) e dopo il via libera alla Via della Seta cinese, deliberato dal governo giallo-rosso. Gli obiettivi di Giorgia Meloni Palazzo Chigi ha deciso di muoversi soprattutto nell’Indo-Pacifico, cercando di ritagliarsi un ruolo di primo livello e di partner strategico con le potenze dell’area. In primis, Corea del Sud e Giappone, sempre accanto all’ombra di Washington. Pochi giorni fa, infatti, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 marzo 2023) Nella giornata di ieri, sulle colonne di questo sito, raccontavamo e spiegavamo la nuova inversione di marcia della politica esterana. Dopo le tendenza filo-cinese del governo Conte II e del Movimento 5 Stelle, Giorgia Meloni ha impartito una sana e rigida impronta atlantica, pro-Occidente e filo-ucraina. Una novità per Roma, soprattutto dopo esecutivi che hanno ancorato le nostre forniture di petrolio e gas al suo principale avversario geopolitico (la Russia) e dopo il via libera alla Via della Seta cinese, deliberato dal governo giallo-rosso. Gli obiettivi di Giorgia Meloni Palazzo Chigi ha deciso di muoversi soprattutto nell’Indo-, cercando di ritagliarsi un ruolo di primo livello e di partner strategico con le potenze dell’area. In primis, Corea del Sud e Giappone, sempre accanto all’ombra di Washington. Pochi giorni fa, infatti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : ??C’è chi dice no?? Dopo le standing ovation ricevute da tutti Parlamenti occidentali (USA, UK, Italia, etc) il cons… - SalamidaFabio : Negli Usa si vendono armi come caramelle, ma per i soliti minchioni nostrani, quelli che vorrebbero riempire di arm… - ladyonorato : I primi bersagli per i Russi saranno le basi aeree NATO. Ricordo che in Italia ne abbiamo diverse. Il controllo del… - AnniBoros : RT @AStramezzi: ??C’è chi dice no?? Dopo le standing ovation ricevute da tutti Parlamenti occidentali (USA, UK, Italia, etc) il consueto col… - Sabrina32223351 : @m_irisch @RueDaungier Meloni serva usa..non fa interessi di Italia ma di biden una traditrice del popolo -