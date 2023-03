Usa | Donald Trump incriminato “E’ una persecuzione politica”

(Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il gran giurì riunito a New York ha ufficialmente, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America – in carica dal 2016 al 2020 e in corsa per le elezioni del 2024 – con l’accusa di aver pagato una cifra pari a 130.000 dollari durante la sua campagna elettorale di sette anni fa per comprare il silenzio dell’attrice e regista pornografica Stormy Daniels, allo scopo di celare la loro relazione. Il tycoon è così divenuto il primo presidente o ex presidente Usa a essereda una corte, e le accuse verranno formalizzate all’inizio della prossima settimana, stando a quanto riferisce uno dei suoi legali, Joe Tacopina. Secondo la CNN, che cita persone informate sui fatti,dovrà affrontare oltre 30 capi di accusa di frode aziendale. A portare avanti le ...

In becoming the first former president ever indicted, Donald Trump cemented the term that has defined his time at the center of U.S. politics: unprecedented.