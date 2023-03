Usa, Donald Trump è stato incriminato: ora è ufficiale Il tycoon: "I dem vogliono la guerra, diamogliela" (Di venerdì 31 marzo 2023) Donald Trump, con ogni probabilità, si consegnerà alla polizia di New York nella giornata di martedì. Ormai è ufficiale: è stato condannato. Un gran giurì ha votato per l'incriminazione dell'ex presidente Usa, Donald Trump, per aver comprato nel 2016 il silenzio dell'attrice porno Stormy Daniels affinché mantenesse segreta una loro relazione. Trump è il primo presidente o ex presidente della storia americana ad essere incriminato. Trump, in corsa per le presidenziali del 2024, sarà probabilmente incriminato nei prossimi giorni dal tribunale dello stato di New York per il pagamento di 130.000 dollari all'attrice e regista di film porno. "Questa è una persecuzione politica e una interferenza al più alto ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 31 marzo 2023), con ogni probabilità, si consegnerà alla polizia di New York nella giornata di martedì. Ormai è: ècondannato. Un gran giurì ha votato per l'incriminazione dell'ex presidente Usa,, per aver comprato nel 2016 il silenzio dell'attrice porno Stormy Daniels affinché mantenesse segreta una loro relazione.è il primo presidente o ex presidente della storia americana ad essere, in corsa per le presidenziali del 2024, sarà probabilmentenei prossimi giorni dal tribunale dellodi New York per il pagamento di 130.000 dollari all'attrice e regista di film porno. "Questa è una persecuzione politica e una interferenza al più alto ...

